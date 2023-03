Milan, Krunic: «Siamo preparati per tutto e per qualsiasi risultato» (Di martedì 7 marzo 2023) Le parole di Rade Krunic in vista della sfida del Milan di domani sera contro il Tottenham che vale la qualificazioni ai quarti di Champions Rade Krunic ha parlato ai microfoni di Milan Tv alla vigilia della sfida contro il Tottenham. Ecco le parole del centrocampista del Milan: IMPORTANZA – «È una partita come tutte le altre, ovviamente un po’ più importante perché è un ottavo di Champions. Dentro di noi troviamo qualcosa in più rispetto al solito, però noi dobbiamo giocarla come tutte le altre. Ovviamente le emozioni sono diverse da un giocatore all’altro, cosa prova dentro di sé. Per me è una partita come tutte le altre e proveremo a fare del nostro meglio ovviamente». TOTTENHAM – «Sicuramente abbiamo imparato qualcosa, ma quasi tutti noi giocatori, staff, li conosceva già bene prima della ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 7 marzo 2023) Le parole di Radein vista della sfida deldi domani sera contro il Tottenham che vale la qualificazioni ai quarti di Champions Radeha parlato ai microfoni diTv alla vigilia della sfida contro il Tottenham. Ecco le parole del centrocampista del: IMPORTANZA – «È una partita come tutte le altre, ovviamente un po’ più importante perché è un ottavo di Champions. Dentro di noi troviamo qualcosa in più rispetto al solito, però noi dobbiamo giocarla come tutte le altre. Ovviamente le emozioni sono diverse da un giocatore all’altro, cosa prova dentro di sé. Per me è una partita come tutte le altre e proveremo a fare del nostro meglio ovviamente». TOTTENHAM – «Sicuramente abbiamo imparato qualcosa, ma quasi tutti noi giocatori, staff, li conosceva già bene prima della ...

