Milan, Diaz in forse contro il Tottenham. Maignan torna titolare (Di martedì 7 marzo 2023) Lo spagnolo, rimasto ai box contro la Fiorentina per un problema al ginocchio, oggi si è allenato a parte. Il portiere transalpino è stato invece inserito in lista Champions al posto di ... Leggi su quotidiano (Di martedì 7 marzo 2023) Lo spagnolo, rimasto ai boxla Fiorentina per un problema al ginocchio, oggi si è allenato a parte. Il portiere transalpino è stato invece inserito in lista Champions al posto di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gazzetta_it : Milan anti-Tottenham: Rebic e Krunic al posto di Giroud e Diaz - NandoPiscopo1 : RT @PdiCalcio: MILAN: M.V della Gds dopo 25 Giornate degli 11 giocatori più utilizzati da Pioli in Campionato Bennacer 6,42 Tonali 6.22 T.… - Truemilanista21 : RT @occhioceruleo: 'CDK ragazzi non convince. Molti dicono non è stato un bel Milan e non è stato un bel CDK. Ma a volte quando non c'è un… - evivanco7 : RT @Gazzetta_it: Milan anti-Tottenham: Rebic e Krunic al posto di Giroud e Diaz - LucaHoganC : RT @Gazzetta_it: Milan anti-Tottenham: Rebic e Krunic al posto di Giroud e Diaz -