Milan | Cassano su De Ketelaere | «Deve tirare fuori le palle»

(Di martedì 7 marzo 2023) Le parole di Antonio, ex calciatore del, sulle prestazioni di Charles Decon i rossoneri Antonioha parlato a la Bobo TV della situazione di Charles Decon il. PAROLE – «Credo in lui e continuo ad aspettarlo, male p***e. Mi ricorda un certo Ricky Alvarez, con il quale ho giocato insieme all’Inter. Dal lunedì al sabato era una cosa stratosferica, impressionante… ma quando metteva piede a San Siro poi si nascondeva». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RossoneraVerita : Parole sacrosante di #Cassano ieri sul #Milan. Squadra che preoccupa molto, involuzione incredibile, appena incontr… - arcabuzado : Barça: Douglas Madrid: Cassano Milan: Rivaldo Inter: Gabigol Roma: Adriano Napoli: Datolo Juventus: Morata United:… - kinggboa77 : @michele76562029 @Salvato46719592 @theMilanZone_ @RafaeLeao7 “Ha ragione Cassano”poi vai ha vedere i numeri del Mil… - MilanSpazio : Cassano si scaglia contro Leao dopo Fiorentina-Milan: “Fa una fatica allucinante!” - Jovestinho : @PaPaganini 'Le giocate pure' di #Cassano.. Assist in rovesciata a San Siro nella partita scudetto contro il #Milan… -

... c'è chi l'ha candidato a quella della Juve (, ndr), chi a quella di un ritorno all'Inter, a ... E che probabilmente ildovrà preoccuparsi più del suo entusiasmo contagioso che degli artigli ...... ma è facile che il colpo di genio di Riccardopossa diventare il gol spartiacque del ...da storia del calcio giovanile fissando un 1 - 1 che - a conti fatti - fa gioire esclusivamentee ...Antonio, sono passati 19 anni da Roma - Juventus 4 - 0 del 2004: la più bella partita della sua vita...00 Salernitana - Monza 3 - 0 18:00 Udinese - Spezia 2 - 2 20:45- Atalanta 2 - 0 ...

Milan, Cassano: “Non facevamo fatica, la squadra andava da sola” Pianeta Milan

Inizia oggi la missione del Milan per raggiungere i quarti di finale di Champions League: in vista del match di domani in casa del Tottenham, i rossoneri svolgeranno infatti questa mattina ...Mai come nella partita di domani sera, a Londra, il Milan si gioca il presente e il futuro del club e della squadra. Eliminare il Tottenham è indispensabile perché, in caso contrario, la stagione spor ...