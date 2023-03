Migranti | Von der Leyen risponde a Giorgia Meloni | “Soluzione Ue contro i trafficanti e per corridoi umanitari sicuri”

(Di martedì 7 marzo 2023) "La migrazione va affrontata con un approccio olistico, combattendo i, mettendo in campo i rimpatri per chi non ha diritto di restare, ma anche offrendo percorsi chiari per migrazioni sicure e legali". Cos' la Commissione Ue ha risposto alla lettera che la premierha scritto sul problema dei flussi migratori. Lo dice una portavoce dell'esecutivo Ue. "Soddisfazione" è manifestata da Palazzo Chigi per la missiva L'articolo proviene da Firenze Post.

Tragedie dicome quella di Crotone non devono più ripetersi. Ne è convinta Giorgia Meloni, lo sostiene anche Ursulader Leyen. 'Abbiamo il dovere morale di agire per evitare simili tragedie che ...La premier, all'indomani della tragedia in cui hanno perso la vita oltre 70, aveva scritto ... era stato il messaggio della premier, che oggi ha ricevuto la risposta di Ursulader Leyen. ...Nel breve volgere di poche ore Giorgia Meloni incassa la risposta positiva di Ursulader Leyen, vede Matteo Salvini per puntellare la strategia del governo suie plaude all' intervento in Aula del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi sul nubifragio di Cutro. Assente in ...

Tragedie di migranti come quella di Crotone non devono più ripetersi. Ne è convinta Giorgia Meloni, lo sostiene anche Ursula von der ...Meloni si prepara al Cdm di Cutro incontrando Salvini e gioendo per la risposta di von der Leyen in merito alla questione dei migranti ...