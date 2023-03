Migranti: Tajani, 'Cdm in Calabria per dare segnale' (Di martedì 7 marzo 2023) Roma, 7 mar. (Adnkronos) - "Saremo in Calabria per il Consiglio dei Ministri per dare un segnale con la nostra presenza". Lo ha detto Antonio Tajani intervenendo alla Seconda giornata della XIV Riunione Plenaria degli Ufficiali Esperti della Guardia di Finanza. "Ma bisogna comprendere il problema della migrazione - ha spiegato il ministro degli Esteri - per evitare le tragedie. Bisogna prevenirle, per questo supportiamo la Guardia Costiera libica. Bisogna prevenire, perché poi è difficile salvare centinaia di vite". Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 7 marzo 2023) Roma, 7 mar. (Adnkronos) - "Saremo inper il Consiglio dei Ministri peruncon la nostra presenza". Lo ha detto Antoniointervenendo alla Seconda giornata della XIV Riunione Plenaria degli Ufficiali Esperti della Guardia di Finanza. "Ma bisogna comprendere il problema della migrazione - ha spiegato il ministro degli Esteri - per evitare le tragedie. Bisogna prevenirle, per questo supportiamo la Guardia Costiera libica. Bisogna prevenire, perché poi è difficile salvare centinaia di vite".

