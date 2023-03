Migranti: Tajani, 'Cdm in Calabria per dare segnale' (2) (Di martedì 7 marzo 2023) (Adnkronos) - "Ancora non è certa la sede" del cdm che si terrà giovedì pomeriggio, "lo stiamo decidendo", ha aggiunto il ministro degli Esteri. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 7 marzo 2023) (Adnkronos) - "Ancora non è certa la sede" del cdm che si terrà giovedì pomeriggio, "lo stiamo decidendo", ha aggiunto il ministro degli Esteri.

Migranti: Tajani, 'Cdm in Calabria per dare segnale' Roma, 7 mar. " "Saremo in Calabria per il Consiglio dei Ministri per dare un segnale con la nostra presenza". Lo ha detto Antonio Tajani intervenendo alla Seconda giornata della XIV Riunione Plenaria degli Ufficiali Esperti della Guardia di Finanza. "Ma bisogna comprendere il problema della migrazione " ha spiegato il ministro ... Piantedosi alla Camera per ricostruire i fatti del naufragio di Cutro Altro tema da trattare, il ruolo fondamentale dei Paesi di provenienza dei migranti. Allo studio la ... "Dobbiamo favorire l'immigrazione regolare - ha spiegato il ministro degli Esteri Tajani - . ... Migranti, giovedi CdM a Cutro: Lega spinge per linea dura Come conferma il ministro degli Esteri Antonio Tajani spiegando che si deve "favorire l'...del Consiglio Giorgia Meloni sulla necessità di agire in maniera concordata con la Ue sul dossier migranti ... Emergenza migranti, Tajani: impediremo la partenza delle barche dei criminali