Migranti | Schlein | ' spero no riforma Rdc a Cdm Cutro | zona povera | sarebbe intollerabile'

Roma, 7 mar. (Adnkronos) - "Dopo il silenzio e l'assenza, Giorgia Meloni decide di svolgere a Cutro un Cdm questo giovedì. Io voglio sperare che il governo non abbia in testa di portare a Cutro la riforma del reddito di cittadinanza ignorando il fatto che si tratta di una delle province con le maggiori difficoltà rispetto ai redditi, ai consumi e indicatori più bassi della qualità della vita. E quindi un'ulteriore sberla alla fasce più povere. Non sarebbe tollerabile". Così la segretaria del Pd, Elly Schlein, parlando con i cronisti alla Camera. Schlein racconta di star ricevendo molti messaggi sulla questione Rdc e in particolare "mi ha colpito quello di donna che ha perso il lavoro perchè l'azienda dove lavorava ha deciso di delocalizzare e chiede, anche a noi, come farà a ...

