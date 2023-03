Migranti: Schlein, 'Piantedosi? Anche oggi sprecata occasione per fare chiarezza' (Di martedì 7 marzo 2023) Roma, 7 mar. (Adnkronos) - "Anche oggi una occasione sprecata per rispondere a domande molto precise e cioè che ha deciso che intervenisse la Guardia di Finanza anziché la Guardia Costiera?". Così la segretaria del Pd, Elly Schlein, parlando con i cronisti alla Camera. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 7 marzo 2023) Roma, 7 mar. (Adnkronos) - "unaper rispondere a domande molto precise e cioè che ha deciso che intervenisse la Guardia di Finanza anziché la Guardia Costiera?". Così la segretaria del Pd, Elly, parlando con i cronisti alla Camera.

