**Migranti: Schlein, 'chi ha deciso intervenisse Gdf anzichè Guardia costiera? No risposte'** (Di martedì 7 marzo 2023) Roma, 7 mar. (Adnkronos) - "Soprattutto non si capisce perché, secondo la ricostruzione del ministro Piantedosi, per due occasioni i mezzi della Guardia di Finanza sono usciti per cercare questa barca e sono tornati indietro per le condizioni avverse del mare". Così la segretaria del Pd, Elly Schlein, parlando con i cronisti alla Camera. "Non si capisce perché la barca avrebbe dovuto reggere condizioni del mare che nemmeno le imbarcazioni della Guardia di Finanza erano in grado di reggere. E quindi: perché non è stato attivato l'intervento di soccorso in mare quando in passato la Guardia costiera italiana aveva già chiarito che questo tipo di imbarcazioni bisogna sempre considerarle a rischio?".

