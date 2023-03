Migranti: Schlein, 'anche Salvini intervenga, Paese merita risposta' (Di martedì 7 marzo 2023) Roma, 7 mar. (Adnkronos) - "Mi ha colpito come, nonostante l'evidente imbarazzo, la maggioranza si sia ricompattata attorno al ministro". Così la segretaria del Pd, Elly Schlein, parlando con i cronisti alla Camera a chi le chiede di un'eventuale mozione di sfiducia. "Noi vogliamo risalire alle responsabilità dei ministeri dell'Interno, delle Infrastrutture e dell'Economia perchè purtroppo anche oggi il ministro Piantedosi non ha risposto su chi ha deciso che in questa vicenda non intervenisse la Guardia Costiera. A noi interessa soprattutto fare chiarezza e piena luce". "Sarebbe utile anche capire dal ministro Salvini cosa è accaduto visto che la Guardia costiera dipende al ministero delle Infrastrutture. Tutto il Paese merita una risposta", sottolinea ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 7 marzo 2023) Roma, 7 mar. (Adnkronos) - "Mi ha colpito come, nonostante l'evidente imbarazzo, la maggioranza si sia ricompattata attorno al ministro". Così la segretaria del Pd, Elly, parlando con i cronisti alla Camera a chi le chiede di un'eventuale mozione di sfiducia. "Noi vogliamo risalire alle responsabilità dei ministeri dell'Interno, delle Infrastrutture e dell'Economia perchè purtroppooggi il ministro Piantedosi non ha risposto su chi ha deciso che in questa vicenda non intervenisse la Guardia Costiera. A noi interessa soprattutto fare chiarezza e piena luce". "Sarebbe utilecapire dal ministrocosa è accaduto visto che la Guardia costiera dipende al ministero delle Infrastrutture. Tutto iluna", sottolinea ...

