Migranti, Salvini: «Piantedosi sostenuto al 100% dal governo, la squadra è compatta» (Di martedì 7 marzo 2023) Il ministro delle Infrastrutture sulle polemiche dopo la tragedia di Cutro: le mie dimissioni? Attaccare Salvini ci sono abituato, tirare in ballo la Guardia costiera mi sembra veramente bassa politica

