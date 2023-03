Migranti: Ronzulli (FI), 'da sinistra spettacolo indecente' (Di martedì 7 marzo 2023) Roma, 7 mar (Adnkronos) - "Oggi la sinistra ha dato uno spettacolo indecente del livello che si è raggiunto nelle aule parlamentari. Questa settimana le opposizioni hanno scritto una pagina orribile del dibattito politico, per una rincorsa allo zero virgola. È gravissimo perché in questo modo si dimenticano e si scavalcano i morti di Cutro”. Così la presidente dei senatori di Forza Italia Licia Ronzulli intervenendo a Porta a Porta. “È orribile che la sinistra cerchi di ottenere un dividendo politico sostenendo che il governo ha volutamente fatto morire quelle povere persone. Questo è sciacallaggio. Mentre invece dovremmo essere tutti uniti per affrontare e risolvere il problema dell'immigrazione anche a livello europeo”, ha concluso. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 7 marzo 2023) Roma, 7 mar (Adnkronos) - "Oggi laha dato unodel livello che si è raggiunto nelle aule parlamentari. Questa settimana le opposizioni hanno scritto una pagina orribile del dibattito politico, per una rincorsa allo zero virgola. È gravissimo perché in questo modo si dimenticano e si scavalcano i morti di Cutro”. Così la presidente dei senatori di Forza Italia Liciaintervenendo a Porta a Porta. “È orribile che lacerchi di ottenere un dividendo politico sostenendo che il governo ha volutamente fatto morire quelle povere persone. Questo è sciacallaggio. Mentre invece dovremmo essere tutti uniti per affrontare e risolvere il problema dell'immigrazione anche a livello europeo”, ha concluso.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mirellaladini : RT @Agenzia_Ansa: Migranti, Ronzulli: 'Pieno supporto a Piantedosi e al governo. A sinistra c'è la corsa per strumentalizzare la tragedia… - Agenparl : Migranti: Ronzulli, da FI pieno sostegno a scelte governo - - anna_boggero : RT @Agenzia_Ansa: Migranti, Ronzulli: 'Pieno supporto a Piantedosi e al governo. A sinistra c'è la corsa per strumentalizzare la tragedia… - Agenparl : Migranti: Ronzulli (FI), grave attacco a Meloni e governo - - Agenzia_Ansa : Migranti, Ronzulli: 'Pieno supporto a Piantedosi e al governo. A sinistra c'è la corsa per strumentalizzare la tra… -