Migranti: Renzi, 'perchè la Guardia costiera non è uscita?' (Di martedì 7 marzo 2023) Roma, 7 mar. (Adnkronos) - Il ministro Piantedosi "su alcuni punti non mi ha convinto per niente. Se esce la Gdf per fare un'operazione di polizia e deve tornare indietro perché il mare è alto, perché non esce la Guardia costiera? E poi, il tono. Non voglio dire un tono baldanzoso ma qui ci sono 72 morti e tante bare bianche piccoline. Faccia il prefetto, faccia il ministro. Non insegua le dichiarazioni da talk show perché sono dichiarazioni come minimo infelici". Lo ha detto Matteo Renzi in un passaggio del suo intervento al Senato nel dibattito sul naufragio di Cutro.

