Migranti: Renzi, 'non chiedo dimissioni Piantedosi, non sono Salvini' (Di martedì 7 marzo 2023) Roma, 6 mar (Adnkronos) - "Lo dico alla Lega, non si dica che non si può chiedere le dimissioni di Piantedosi, io non l'ho fatto e non lo farò. Ma quando ero capo del governo Salvini chiese 137 volte le dimissioni di Alfano, per qualsiasi cosa c'era la richiesta precompilata". Lo ha detto Matteo Renzi in Senato. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 7 marzo 2023) Roma, 6 mar (Adnkronos) - "Lo dico alla Lega, non si dica che non si può chiedere ledi, io non l'ho fatto e non lo farò. Ma quando ero capo del governochiese 137 volte ledi Alfano, per qualsiasi cosa c'era la richiesta precompilata". Lo ha detto Matteoin Senato.

