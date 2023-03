Migranti | Provenzano | ' mancato soccorso scelta politica' **

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 7 marzo 2023) Roma, 7 mar. (Adnkronos) - "'Il Governo deve essere indagato per strage colposa'. Lo disse Giorgia Meloni. Ma allora il naufragio avvenne a 200 km da Lampedusa, ora a 200 m dalle nostre coste". Così Peppedel Pd in aula alla Camera dopo l'informativa del ministro Matteo Piantedosi. "Chi ha deciso nel corso di quelle sei ore che dovesse essere un'operazione di polizia e non diguidata dalla guardia costiera che avrebbe avuto i mezzi per salvare vite? Il nodo è tutto qui. È una. E' l'intera vostra. Nel 2018 siete arrivati voi e il ministro Salvini, di cui lei era capo di gabinetto" avete iniziato "la criminalizzazione dei salvataggi con le vostre norme".