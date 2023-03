(Di martedì 7 marzo 2023) "Farò le 'corse' per essere in Senato oggi pomeriggio di fianco al ministro Piantedosi per raccontare realmente quello che è successo e cancellare questestrumentalizzazioni che ci sono state ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mi_prisco : @Agenzia_Ansa Tutti i giornalisti di Ansa siano cacciati di casa per accogliere i migranti e il loro stipendio gira… -

...al ministero dell'Interno Emanueleche non è riuscito, a causa dell'impegno, a partecipare alla Camera per l'audizione del ministro sull'informativa relativa al naufragio del barco di...Italia a bocca asciutta sui: l'Ue ci tira un nuovo bidone Sul loro contenuto, ieri si è pronunciato il sottosegretario all'Interno Emanuele: 'Le nuove regole per le Ong che solcano il ...Il tema, comunque, sarà uno dei principali al Consiglio europeo straordinario del 9 - 10 ...svedese che non sembrano però preoccupare il sottosegretario all'Interno Emanuele(Fdi). "Si ...

Migranti: Prisco, "bieche strumentalizzazione" su tragedia Cutro ... Agenzia ANSA

"Farò le 'corse' per essere in Senato oggi pomeriggio di fianco al ministro Piantedosi per raccontare realmente quello che è successo e cancellare queste bieche strumentalizzazioni che ci sono state s ...