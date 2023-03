Migranti, Piantedosi “Grave falsità che il governo impedisca soccorsi” (Di martedì 7 marzo 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Sui soccorsi in mare sarebbe ingeneroso e offensivo svalutare e disconoscere l'impegno di tanti uomini e donne. Sostenere che i soccorsi sarebbero stati condizionati o impediti dal governo costituisce una Grave falsità che offende soprattutto l'onore dei nostri operatori impegnati quotidianamente in mare”. Lo ha detto il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, nel corso dell'informativa urgente alla Camera, in merito al naufragio di Cutro.“Inoltre trovo incomprensibile avere messo in connessione il decreto ong con il naufragio di Cutro”, ha aggiunto. “Sulla doverosa ricostruzione dei fatti sta indagando la procura della Repubblica di Crotone. La traversata, come raccontano i sopravvissuti, parte della Turchia con condizioni metereologiche ottimali, che dopo due ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 7 marzo 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Suiin mare sarebbe ingeneroso e offensivo svalutare e disconoscere l'impegno di tanti uomini e donne. Sostenere che isarebbero stati condizionati o impediti dalcostituisce unache offende soprattutto l'onore dei nostri operatori impegnati quotidianamente in mare”. Lo ha detto il ministro dell'Interno, Matteo, nel corso dell'informativa urgente alla Camera, in merito al naufragio di Cutro.“Inoltre trovo incomprensibile avere messo in connessione il decreto ong con il naufragio di Cutro”, ha aggiunto. “Sulla doverosa ricostruzione dei fatti sta indagando la procura della Repubblica di Crotone. La traversata, come raccontano i sopravvissuti, parte della Turchia con condizioni metereologiche ottimali, che dopo due ...

