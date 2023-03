Migranti, Palazzo Chigi: la risposta di von der Leyen in perfetta sintonia con le richieste dell’Italia (Di martedì 7 marzo 2023) Giorgia Meloni chiama la Ue risponde. Palazzo Chigi esprime profonda soddisfazione per le parole indirizzate all’Italia e all’azione del governo sul tema della migrazione da parte del presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. Che oggi, come anticipato ieri, ha risposto alla missiva che Meloni aveva inviato a Bruxelles all’indomani della tragedia di Cutro. Migranti, la soddisfazione del governo alla risposta di von der Leyen Von der Lyen, infatti, ha detto di apprezzare il sostegno e l’impegno dell’Italia nell’affrontare la complessa emergenza migratoria. “È l’unico modo – ha detto il numero uno della Ue – per garantire che la nostra azione faccia davvero la differenza sul campo”. Poi ha annunciato che, occasione del prossimo Consiglio europeo di ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 7 marzo 2023) Giorgia Meloni chiama la Ue risponde.esprime profonda soddisfazione per le parole indirizzate all’Italia e all’azione del governo sul tema della migrazione da parte del presidente della Commissione europea, Ursula von der. Che oggi, come anticipato ieri, ha risposto alla missiva che Meloni aveva inviato a Bruxelles all’indomani della tragedia di Cutro., la soddisfazione del governo alladi von derVon der Lyen, infatti, ha detto di apprezzare il sostegno e l’impegnonell’affrontare la complessa emergenza migratoria. “È l’unico modo – ha detto il numero uno della Ue – per garantire che la nostra azione faccia davvero la differenza sul campo”. Poi ha annunciato che, occasione del prossimo Consiglio europeo di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... antoniospadaro : Oggi più che mai. All’ingresso del Palazzo Apostolico in #Vaticano. #Migranti #Crotone. - repubblica : Salvini sotto assedio per il mancato soccorso dei migranti. Anche da Palazzo Chigi dubbi sulla linea dura - ErnstAway : RT @SecolodItalia1: Migranti, Palazzo Chigi: la risposta di von der Leyen in perfetta sintonia con le richieste dell’Italia - SecolodItalia1 : Migranti, Palazzo Chigi: la risposta di von der Leyen in perfetta sintonia con le richieste dell’Italia… - discoradioIT : La strage di #migranti a #Cutro, Palazzo Chigi: nessuna responsabilità da parte della Guardia Costiera e della Guardia di Finanza -