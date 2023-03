Migranti, Pagano: “Sostegno a Piantedosi, sciacallaggio politico offende le vittime” (Di martedì 7 marzo 2023) ROMA – “La ricostruzione operata dal ministro Piantedosi conferma che non c’è stata alcuna sottovalutazione o addirittura una dolosa intenzione di ritardare i soccorsi. Utilizzare ciò che è successo per attaccare il Governo, per chiedere dimissioni e fare strumentalizzazioni sulla politica migratoria non è solo scorretto ma rappresenta un atto di sciacallaggio politico che offende le vittime”. Così il presidente della I Commissione Affari Costituzionali della Camera Nazario Pagano dopo l’informativa del ministro dell’Interno. “Nel ribadire il pieno Sostegno al ministro Piantedosi dico che la politica migratoria della maggioranza è seria e responsabile: lotta agli scafisti, coinvolgimento dell’Ue, accordo con i Paesi di partenza e transito, spirito ... Leggi su lopinionista (Di martedì 7 marzo 2023) ROMA – “La ricostruzione operata dal ministroconferma che non c’è stata alcuna sottovalutazione o addirittura una dolosa intenzione di ritardare i soccorsi. Utilizzare ciò che è successo per attaccare il Governo, per chiedere dimissioni e fare strumentalizzazioni sulla politica migratoria non è solo scorretto ma rappresenta un atto dichele”. Così il presidente della I Commissione Affari Costituzionali della Camera Nazariodopo l’informativa del ministro dell’Interno. “Nel ribadire il pienoal ministrodico che la politica migratoria della maggioranza è seria e responsabile: lotta agli scafisti, coinvolgimento dell’Ue, accordo con i Paesi di partenza e transito, spirito ...

