Migranti | Onu | Tajani ha ragione | Italia non può farcela da sola

New York, 7 mar. (Adnkronos/Europa Press/Dpa) - Il ministro degli Esteri Antonio Tajani "ha ragione nel dire che l'Italia non può farcela da sola. Nessun Paese può farcela da solo. Tutti i Paesi devono mostrare solidarietà e il modo migliore per farsi strada sarà che ogni Stato membro applichi il Patto globale per una migrazione sicura, ordinata e regolare". A dichiararlo è stato il portavoce del segretario generale delle Nazioni Unite, Stéphane Dujarric rispondendo in conferenza stampa ad una domanda sulle dichiarazioni del ministro degli Esteri sul necessario contributo di Ue e Onu ad una soluzione della crisi migratoria. Il portavoce ha sottolineato la necessità di togliere il fenomeno migratorio "dalle mani di bande criminali che sfruttano le ...

