Migranti, oggi Piantedosi riferisce alla Camera su naufragio Cutro (Di martedì 7 marzo 2023) (Adnkronos) – Informativa urgente oggi in Aula alla Camera del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi sul tragico naufragio di Migranti al largo delle coste di Steccato di Cutro. Mercoledì replicherà a Palazzo Madama. Il titolare del Viminale, a partire delle 13, dovrà riferire in particolare sul ruolo avuto in quelle ore dalla Guardia di Finanza e dalla Guardia Costiera. Salvo cambi di programma in corsa, al momento non è prevista la presenza del premier Meloni. Il clima si preannuncia rovente, con le opposizioni sul piede di guerra, pronte a chiedere a gran voce un passo indietro del ministro. Ma di dimissioni non c'è nemmeno l'ombra, così come non c'è traccia delle richieste di un passo indietro da parte del presidente del ...

