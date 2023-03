Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Radio1Rai : Dalla questione migranti all'Iran ai diritti umani: #Mattarella interviene a Potenza all'inaugurazione dell'anno ac… - Giorgiolaporta : 26mila #migranti morti nel #Mediterraneo negli ultimi 10 anni, quando al #Governo c’erano quei signori che oggi sal… - RaiNews : #Migranti, il presidente #Mattarella: 'Il cordoglio si trasformi in azioni concrete e operative'. Intanto,… - gelly2009 : @patriziasen L’intervento del nostro Presidente Mattarella che esorta l’Europa ad assumere un concreto impegno per… - Luxgraph : Migranti, Mattarella e l’accento su chi lascia la propria terra con sofferenza #corriere #news #2022 #italy #world… -

... la più battuta daiprovenienti dai Paesi dell'area. Come riportato da LaPresse, l'ordine ... come ricordato dal Presidente della Repubblica, Sergio, 'ha commosso l'intero Paese'. Il ...Sulla strage deiè intervenuto il presidente della Repubblica Sergio, lanciando un appello affinché 'di fronte all'evento drammatico che si è consumato' il cordoglio si traduca '...Dal presidente della Repubblica Sergio, parlando all'università della Basilicata, arriva un appello fermo in coerenza con la sua scelta di rappresentare, fisicamente, il dolore del popolo ...

Tragedia dei migranti, Mattarella: «Ora il cordoglio si traduca in scelte concrete dell’Italia e della Ue» Corriere della Sera

Mattarella ribalta questa visione cinica e offre, proprio in quel Mezzogiorno d'Italia che vide milioni dei suoi figli partire come migranti, uno sguardo inclusivo e umano verso quella disperazione. E ...(Adnkronos) - Pene più severe per gli scafisti, ma non solo. Nel Consiglio dei ministri che si terrà a Cutro giovedì prossimo "ci sarà ciccia", assicurano fonti di governo, vale a dire "il primo tasse ...