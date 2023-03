Migranti: Malpezzi (Pd), 'Salvini non pervenuto, da Piantedosi troppe parole ma mai giuste' (Di martedì 7 marzo 2023) Roma, 6 mar (Adnkronos) - "Ministro, con tutto il rispetto, noi avevamo chiesto che questa informativa fosse congiunta con il ministro Salvini di cui registriamo l'assenza. Eppure è il ministero dei Trasporti ad avere delle specifiche competenze tra cui quelle sulla Guardia costiera. Non pervenuto". Lo ha detto Simona Malpezzi, in aula al Senato. "All'assente gravemente ingiustificato si contrappone la sua eccessiva presenza; non voglio essere maleducata ma in questi giorni lei c'è stato troppo. E, purtroppo, non nella forma che sarebbe stata necessaria se non dovuta e necessaria -ha spiegato la presidente dei senatori Pd-. C'è stato con troppe parole ma non quelle che avremmo voluto sentire pronunciare" "Un Ministro dell'Interno di fronte a una tragedia così grande, dopo il cordoglio arrivato ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 7 marzo 2023) Roma, 6 mar (Adnkronos) - "Ministro, con tutto il rispetto, noi avevamo chiesto che questa informativa fosse congiunta con il ministrodi cui registriamo l'assenza. Eppure è il ministero dei Trasporti ad avere delle specifiche competenze tra cui quelle sulla Guardia costiera. Non". Lo ha detto Simona, in aula al Senato. "All'assente gravemente ingiustificato si contrappone la sua eccessiva presenza; non voglio essere maleducata ma in questi giorni lei c'è stato troppo. E, purtroppo, non nella forma che sarebbe stata necessaria se non dovuta e necessaria -ha spiegato la presidente dei senatori Pd-. C'è stato conma non quelle che avremmo voluto sentire pronunciare" "Un Ministro dell'Interno di fronte a una tragedia così grande, dopo il cordoglio arrivato ...

