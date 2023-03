Migranti: Malpezzi (Pd), 'Piantedosi doveva dimettersi' (Di martedì 7 marzo 2023) Roma, 7 mar. (Adnkronos) - Le dichiarazioni di Piantedosi sul naufragio di Cutro sono state "eticamente inaccettabili, istituzionalmente discutibili, umanamente offensive. E' per questo che noi le abbiamo chiesto le dimissioni. Lei non ha avuto la sensibilità politica di trarre le conseguenze delle sue parole che non sono degne di un rappresentante delle istituzioni. Avremmo sperato che almeno chiedesse scusa". Lo ha detto Simona Malpezzi, in aula al Senato, rivolgendosi al ministro dell'Interno. "Il fatto che Giorgia Meloni abbia lasciato che il governo venisse rappresentato dalle sue dichiarazioni, così sbagliate, così prive di empatia e umanità, la dice lunga -ha spiegato la presidente dei senatori del Pd-. Oggi è inutile che il governo corra ai ripari con un Cdm convocato a Cutro o che sventoli un decreto flussi quando ad oggi è stato capace di ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 7 marzo 2023) Roma, 7 mar. (Adnkronos) - Le dichiarazioni disul naufragio di Cutro sono state "eticamente inaccettabili, istituzionalmente discutibili, umanamente offensive. E' per questo che noi le abbiamo chiesto le dimissioni. Lei non ha avuto la sensibilità politica di trarre le conseguenze delle sue parole che non sono degne di un rappresentante delle istituzioni. Avremmo sperato che almeno chiedesse scusa". Lo ha detto Simona, in aula al Senato, rivolgendosi al ministro dell'Interno. "Il fatto che Giorgia Meloni abbia lasciato che il governo venisse rappresentato dalle sue dichiarazioni, così sbagliate, così prive di empatia e umanità, la dice lunga -ha spiegato la presidente dei senatori del Pd-. Oggi è inutile che il governo corra ai ripari con un Cdm convocato a Cutro o che sventoli un decreto flussi quando ad oggi è stato capace di ...

