Migranti | l’Onu dà ragione a Tajani | “L’Italia non può farcela da sola”

l'Onu interviene con decisione sul tema dei Migranti, e lo fa dando ragione ad Antonio Tajani "nel dire che L'Italia non può farcela da sola". Nessun Paese può farcela da solo. Tutti i Paesi devono mostrare solidarietà e il modo migliore per farsi strada sarà che ogni Stato membro applichi il Patto globale per una ... TAG24.

