Migranti, l'Onu contro il piano di Londra: "Vieta l'asilo" (Di martedì 7 marzo 2023) Il tema Migranti spacca l'Onu e Londra. A pochi giorni dalla definitiva sistemazione della sanguinosa Brexit che ha diviso Ue e Uk, con le frontiere irlandesi finalmente definite, per il governo di Sua Maestà una nuova grana internazionale. Cosa prevede il piano Migranti di Londra criticato dall'Onu L'obiettivo del governo di Rishi Sunak è quello ... TAG24.

Von der Leyen a Meloni: 'Da Ue mezzo miliardo per i migranti'. Il governo replica: piena soddisfazione L'Ue fornirà 500 milioni di euro per finanziare il reinsediamento di migranti, con impegno più ampio con la task force Ue - Unione Africana - Onu. Scontro tra Londra e l'Onu. Disappunto sul piano migranti. La proposta di legge introduce un drastico giro di vite per fermare gli sbarchi dei migranti. Von der Leyen scrive a Meloni: 'Dovere morale agire' sui migranti. Nel corso del tempo, abbiamo dimostrato che quando agiamo insieme, con più ampio impegno con la task force Ue - Unione africana - Onu. Migranti, l'Onu: "L'Italia non può farcela da sola"