Migranti, le ipotesi dei governi da Roma a Londra: flussi, rimpatri e lotta ai trafficanti

Giovedì 10 marzo il Consiglio dei Ministri si sposta a Cutro. Il presidente della Repubblica Mattarella: «Il cordoglio si tramuti in scelte concrete di Italia e Ue». La linea durissima della Gran Bretagna sui Migranti illegali: «Niente asilo, bando a vita e trasferimento immediato in Ruanda»

