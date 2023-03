Migranti, la replica del Pd a Piantedosi. Provenzano: «Il governo deve essere indagato per strage colposa» (Di martedì 7 marzo 2023) L’informativa del ministro dell’Interno alla Camera sulla strage di Cutro dello scorso 26 febbraio non soddisfa l’opposizione. Che rilancia, rinnovando l’invito a Matteo Piantedosi a dimettersi dal ruolo di governo. «Ministro, ci aspettavamo delle scuse. Ma è troppo tardi. Tutto quello che non doveva dire l’ha già detto. Terrete un Consiglio dei ministri a Cutro, ma arriva troppo tardi, dopo il gesto riparatore del presidente Sergio Mattarella». A parlare per il gruppo del Partito democratico è Giuseppe Provenzano. Il deputato critica la ricostruzione di Piantedosi che, a suo dire, si basa su un’inversione logica: «Quei viaggi della speranza non esistono perché esistono gli scafisti, ma esistono perché non ci sono i corridoi umanitari. Lei ha detto che la disperazione non può giustificare quei viaggi ... Leggi su open.online (Di martedì 7 marzo 2023) L’informativa del ministro dell’Interno alla Camera sulladi Cutro dello scorso 26 febbraio non soddisfa l’opposizione. Che rilancia, rinnovando l’invito a Matteoa dimettersi dal ruolo di. «Ministro, ci aspettavamo delle scuse. Ma è troppo tardi. Tutto quello che non doveva dire l’ha già detto. Terrete un Consiglio dei ministri a Cutro, ma arriva troppo tardi, dopo il gesto riparatore del presidente Sergio Mattarella». A parlare per il gruppo del Partito democratico è Giuseppe. Il deputato critica la ricostruzione diche, a suo dire, si basa su un’inversione logica: «Quei viaggi della speranza non esistono perché esistono gli scafisti, ma esistono perché non ci sono i corridoi umanitari. Lei ha detto che la disperazione non può giustificare quei viaggi ...

