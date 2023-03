Migranti | la nave di Emergency salva 105 naufraghi | assegnato porto Brindisi

(Di martedì 7 marzo 2023) LaLife Support diha ricevuto la segnalazione di un’imbarcazione in difficoltà in acque internazionali di fronte alla Libia. Il comandante dellaha informato immediatamente tutte le autorità competenti e ha attivato il rescue team. Sono stati soccorsi 105. Alla, fanno sapere dalla Ong, è statoilsicuro di, dove l’arrivo è previsto per la mattina di venerdì 10 marzo.

