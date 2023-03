Migranti, la linea durissima di Sunak: espulsioni e tetto su asilo (Di martedì 7 marzo 2023) La ministra dell'Interno britannica Suella Braverman ha presentato oggi alla Camera dei Comuni la nuova legge sull'immigrazione illegale voluta dal governo del primo ministro Rishi Sunak - il quale ha definito il provvedimento "duro ma necessario e giusto" in una conferenza stampa - confermando che i Migranti in arrivo su piccole imbarcazioni saranno "rapidamente rimossi" e deportati - a quanto ha detto la ministra - "nel loro paese, se considerato sicuro, o in un paese terzo sicuro come il Ruanda". Braverman ha affermato che il Regno unito non intende più essere "preso in giro" e la linea dura si è resa "urgente". La normativa prevede l'arresto, la deportazione nonché il divieto di rientro in Gran Bretagna dei Migranti illegali che saranno espulsi. Verrà inoltre istituita una quota massima di asili concessi.Il ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 7 marzo 2023) La ministra dell'Interno britannica Suella Braverman ha presentato oggi alla Camera dei Comuni la nuova legge sull'immigrazione illegale voluta dal governo del primo ministro Rishi- il quale ha definito il provvedimento "duro ma necessario e giusto" in una conferenza stampa - confermando che iin arrivo su piccole imbarcazioni saranno "rapidamente rimossi" e deportati - a quanto ha detto la ministra - "nel loro paese, se considerato sicuro, o in un paese terzo sicuro come il Ruanda". Braverman ha affermato che il Regno unito non intende più essere "preso in giro" e ladura si è resa "urgente". La normativa prevede l'arresto, la deportazione nonché il divieto di rientro in Gran Bretagna deiillegali che saranno espulsi. Verrà inoltre istituita una quota massima di asili concessi.Il ...

