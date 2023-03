Migranti, il Premier Meloni sconfessa la linea politica di Piantedosi e prende il controllo del dossier (Di martedì 7 marzo 2023) Migranti: Meloni prende in mano il dossier immigrazione e corregge la linea politica di Piantedosi. Oggi, martedì 7 marzo 2023, il ministro riferirà alla Camera suil naufragio avvenuto al largo di Cutro, in provincia di Crotone, in un’informativa che si preannuncia già tesa. Ancor prima della gestione dei soccorsi, il ministro dovrà rispondere di quelle ... TAG24. Leggi su tag24 (Di martedì 7 marzo 2023)in mano ilimmigrazione e corregge ladi. Oggi, martedì 7 marzo 2023, il ministro riferirà alla Camera suil naufragio avvenuto al largo di Cutro, in provincia di Crotone, in un’informativa che si preannuncia già tesa. Ancor prima della gestione dei soccorsi, il ministro dovrà rispondere di quelle ... TAG24.

