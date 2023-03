(Di martedì 7 marzo 2023) Il governo britannico presenta oggi una proposta di legge in Parlamento per introdurre undil'immigrazione illegale e, almeno nelle intenzioni, bloccare gli...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... StaseraItalia : Mattarella torna sul tema migranti e lancia un monito a governo e Unione Europea, intanto la maggioranza si compatt… - vascopirri : RT @Radio1Rai: #Migranti Il presidente #Mattarella, intervenuto all'inaugurazione dell'anno accademico di @UniBasilicata, lancia un nuovo m… - argolucio : @AlbertoLetizia2 Mattarella lancia il monito a noi? Ma non è lo Stato che permette lo sfruttamento dei migranti e l… - ErnestUdogwu : RT @Radio1Rai: #Migranti Il presidente #Mattarella, intervenuto all'inaugurazione dell'anno accademico di @UniBasilicata, lancia un nuovo m… - GHERARDIMAURO1 : RT @Radio1Rai: #Migranti Il presidente #Mattarella, intervenuto all'inaugurazione dell'anno accademico di @UniBasilicata, lancia un nuovo m… -

L'esecutivo Tory, nonostante le tante critiche arrivate in particolare da ong e associazioni a difesa dei diritti dei, sui media britannici ha difeso a spada tratta il suo controverso piano. ...Lo dice, eil suo appello da queste colonne a tutti i creativi e gli artisti calabresi e ... Noi che siamo nati dagiunti sulle nostre coste, noi chesiamo stati e continuiamo a ...Spetta infatti alle Fiamme Gialle intercettare i barconi che trafficanoper cercare di ... Insomma: Frontex nonalcun segnale di pericolo. Per questo alle 2.20 del mattino scatta una ...

Migranti: Gb lancia giro di vite senza precedenti contro sbarchi Agenzia ANSA

Dopo la strage dei migranti a Cutro, l'autrice fiorentina aveva chiesto ... affogare uomini donne e bambini in cerca di rifugio", aveva infatti argomentato, lanciando un'accusa pesantissima. Da lì, la ...Il governo britannico presenta oggi una proposta di legge in Parlamento per introdurre un giro di vite senza precedenti contro l'immigrazione illegale e, almeno nelle intenzioni, bloccare gli sbarchi ...