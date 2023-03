Migranti: Floridia (M5s), 'Salvini sfugge, mentre assenza Meloni è gravissima' (Di martedì 7 marzo 2023) Roma, 7 mar (Adnkronos) - "Avevamo chiesto la presenza di Salvini ma, non è la prima volta, Salvini preferisce parlare in Tv ma non qui. Ogni volta fugge e sfugge, la sua è una assenza". Lo ha detto Barbara Floridia, del M5s, in Senato. "E un'altra assenza gravissima è quella della premier Meloni perché contraddice quello che ha detto lei, che il problema Migranti è centrale. Così cruciale che Salvini e Meloni non ci sono", ha aggiunto la Floridia sottolineando tra l'altro: "Il Consiglio dei ministri a Cutro è per sopperire a una mancanza, come chi no sa come comportarsi e lo scopre dopo". Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 7 marzo 2023) Roma, 7 mar (Adnkronos) - "Avevamo chiesto la presenza dima, non è la prima volta,preferisce parlare in Tv ma non qui. Ogni volta fugge e, la sua è una". Lo ha detto Barbara, del M5s, in Senato. "E un'altraè quella della premierperché contraddice quello che ha detto lei, che il problemaè centrale. Così cruciale chenon ci sono", ha aggiunto lasottolineando tra l'altro: "Il Consiglio dei ministri a Cutro è per sopperire a una mancanza, come chi no sa come comportarsi e lo scopre dopo".

