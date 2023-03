Migranti: Floridia (M5s), 'al governo non criminali ma inadeguati, che è peggio' (Di martedì 7 marzo 2023) Roma, 7 mar (Adnkronos) - "Noi non useremo le parole di sciacallaggio politico usate dalla Meloni quando era all'opposizione. Per noi non siete criminali, siete inadeguati, che forse per le sfide planetarie che ci aspettano è ancora peggio". Lo ha detto Barbara Floridia, del M5s, in Senato. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 7 marzo 2023) Roma, 7 mar (Adnkronos) - "Noi non useremo le parole di sciacallaggio politico usate dalla Meloni quando era all'opposizione. Per noi non siete, siete, che forse per le sfide planetarie che ci aspettano è ancora". Lo ha detto Barbara, del M5s, in Senato.

