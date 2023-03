Migranti Crotone, Provenzano: “Mancato soccorso scelta politica” (Di martedì 7 marzo 2023) (Adnkronos) – “Il Cdm a Cutro arriva troppo tardi, dopo il gesto potente e riparatore del presidente Mattarella. Il volto dello Stato, quello Stato che invece si è voltato dall’altra parte quella notte”. Così Peppe Provenzano del Pd in aula alla Camera dopo l’informativa del ministro Matteo Piantedosi sul naufragio dei Migranti a Crotone. “Ci aspettavamo da lei delle scuse signor ministro, ma è troppo tardi. Tutto quello che doveva dire e quello soprattutto non doveva dire, è già stato detto” ha affermato Provenzano. “‘Il governo deve essere indagato per strage colposa’. Lo disse Giorgia Meloni. Ma allora il naufragio avvenne a 200 km da Lampedusa, ora a 200 m dalle nostre coste” ha sottolineato in aula alla Camera. “Chi ha deciso nel corso di quelle sei ore che dovesse essere un’operazione di polizia e non di ... Leggi su italiasera (Di martedì 7 marzo 2023) (Adnkronos) – “Il Cdm a Cutro arriva troppo tardi, dopo il gesto potente e riparatore del presidente Mattarella. Il volto dello Stato, quello Stato che invece si è voltato dall’altra parte quella notte”. Così Peppedel Pd in aula alla Camera dopo l’informativa del ministro Matteo Piantedosi sul naufragio dei. “Ci aspettavamo da lei delle scuse signor ministro, ma è troppo tardi. Tutto quello che doveva dire e quello soprattutto non doveva dire, è già stato detto” ha affermato. “‘Il governo deve essere indagato per strage colposa’. Lo disse Giorgia Meloni. Ma allora il naufragio avvenne a 200 km da Lampedusa, ora a 200 m dalle nostre coste” ha sottolineato in aula alla Camera. “Chi ha deciso nel corso di quelle sei ore che dovesse essere un’operazione di polizia e non di ...

