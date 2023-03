Migranti, cos’è Frontex e perché se ne parla in relazione al naufragio di Cutro (Di martedì 7 marzo 2023) La notte tra il 25 e il 26 febbraio, prima che il barcone naufragasse, l’Agenzia europea delle frontiere aveva segnalato la presenza dell’imbarcazione a 40 miglia dalla costa. Il ministro dell’Interno Piantedosi ha spiegato come non fosse indicata “una situazione di pericolo o di stress a bordo”. Frontex ha replicato che “sono sempre le autorità nazionali competenti a classificare un evento come ricerca e soccorso” Leggi su tg24.sky (Di martedì 7 marzo 2023) La notte tra il 25 e il 26 febbraio, prima che il barcone naufragasse, l’Agenzia europea delle frontiere aveva segnalato la presenza dell’imbarcazione a 40 miglia dalla costa. Il ministro dell’Interno Piantedosi ha spiegato come non fosse indicata “una situazione di pericolo o di stress a bordo”.ha replicato che “sono sempre le autorità nazionali competenti a classificare un evento come ricerca e soccorso”

