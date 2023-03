Migranti | Baturi Cei | in tanti sono costretti a fuggire

(Di martedì 7 marzo 2023) "Attendiamo di vedere progetti che aiutino le persone a restare nei Paesi poveri e in guerra. La libertà di restare o di partire è data dalla possibilità di scegliere e bisogna mettere le persone in ...

Lo ha detto il segretario generale della Cei e arcivescovo di Cagliari monsignor Giuseppe, appena rientrato da una visita in Siria, dopo il terremoto, e in Libano. "In Siria una guerra ...Poisi è soffermato sul nostro paese: 'Pensando alla società italiana' il messaggio del Papa ... ci sono le nostre opere, nelle parrocchie, verso i, con i vecchi, i poveri, le donne, la ...La lotta alla povertà, l'inclusione dei, la piaga della tratta delle giovani donne ma anche uno sguardo sul welfare in Italia e in ... Giuseppe. Ad ospitare l'evento è l'ambasciatore ...

«In Siria per dare l'abbraccio della Chiesa universale» Avvenire

