Migliori immagini di buona Festa della Donna 2023 con le mimose e frasi di auguri dell’8 marzo

Leggi su optimagazine

(Di martedì 7 marzo 2023) Ledicon lee non solo sono d’obbligo per il giorno 8, insieme con ledipensate per la celebrazione dell’universo femminile. Come ogni anno, torna la ricorrenza dedicata al gentil sesso, appuntamento sempre carico di valore per lottare anche contro discriminazioni e violenze di cui spesso sono vittime proprio le donne in ogni parte del mondo, ancora oggi. Lasi festeggia in Italia dal 1922 e dunque da 101 anni ma è celebrata anche in tutto il mondo come Giornata Internazionale dei diritti, proprio per rimarcare ...