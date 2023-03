Michelle Hunziker emozionatissima per un uomo: "Ci rincontreremo dopo anni" (Di martedì 7 marzo 2023) La conduttrice svizzera Michelle Hunziker emozionatissimo per questo nuovo incontro: non vedeva questo uomo da anni Michelle Hunziker è tornata in tv con il suo programma Michelle Impossible & Friends. Ospiti fissi sua figlia Aurora Ramazzotti, Katia Follesa e il Mago Forest. Un gruppo scoppiettante che intrattiene ogni mercoledì il pubblico di Canale 5 con una trasmissione leggera e divertente. Tantissimi sono gli ospiti di Michelle: la primissima puntata inizia con il suo ex marito Eros Ramazzotti che, nonostante i tantissimi impegni ha deciso di accettare l'invito. Anche Belen Rodriguez, nella seconda puntata ha accettato l'invito di Michelle così come la sua cara amica del cuore Serena Autieri e i ragazzi de Il Volo. La ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di martedì 7 marzo 2023) La conduttrice svizzeraemozionatissimo per questo nuovo incontro: non vedeva questodaè tornata in tv con il suo programmaImpossible & Friends. Ospiti fissi sua figlia Aurora Ramazzotti, Katia Follesa e il Mago Forest. Un gruppo scoppiettante che intrattiene ogni mercoledì il pubblico di Canale 5 con una trasmissione leggera e divertente. Tantissimi sono gli ospiti di: la primissima puntata inizia con il suo ex marito Eros Ramazzotti che, nonostante i tantissimi impegni ha deciso di accettare l'invito. Anche Belen Rodriguez, nella seconda puntata ha accettato l'invito dicosì come la sua cara amica del cuore Serena Autieri e i ragazzi de Il Volo. La ...

