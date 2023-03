Michael Keaton è il Batman più amato negli USA, secondo uno studio (Di martedì 7 marzo 2023) In tanti hanno vestito i panni di Batman, ma per gli americani ce n’è solo uno, ovvero quello interpretato da Michael Keaton a cavallo tra gli anni ottanta e gli anni novanta. secondo un recente studio fatto dal Valencia Theater Seating su più di 150000 tweet contenenti termini come “Keaton/Bale/Clooney is the best Batman,” “best Batman,” “GOAT Batman,” e “best live-action Batman“, quello dell’attore è risultato il Cavaliere Oscuro più amato in ben 23 stati degli USA. Al secondo posto, con 18 stati c’è Christian Bale. L’attore Premio Oscar ha vestito i panni di Bruce Wayne in Batman Begins, Il Cavaliere Oscuro e Il Cavaliere Oscuro – Il ritorno. Sul gradino più basso ... Leggi su cinemaserietv (Di martedì 7 marzo 2023) In tanti hanno vestito i panni di, ma per gli americani ce n’è solo uno, ovvero quello interpretato daa cavallo tra gli anni ottanta e gli anni novanta.un recentefatto dal Valencia Theater Seating su più di 150000 tweet contenenti termini come “/Bale/Clooney is the best,” “best,” “GOAT,” e “best live-action“, quello dell’attore è risultato il Cavaliere Oscuro piùin ben 23 stati degli USA. Alposto, con 18 stati c’è Christian Bale. L’attore Premio Oscar ha vestito i panni di Bruce Wayne inBegins, Il Cavaliere Oscuro e Il Cavaliere Oscuro – Il ritorno. Sul gradino più basso ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GianlucaOdinson : The Flash: nuovi dettagli sul Batman invecchiato di Michael Keaton - badtasteit : Dai giocattoli su licenzia di The Flash arrivano degli interessanti dettagli sul #Batman di Michael Keaton che ritr… - GianlucaOdinson : Michael Keaton è il Batman più popolare tra gli americani: qual è il vostro interprete preferito?… - GianlucaOdinson : The Flash: nuovi dettagli di trama sul Batman di Michael Keaton - - TheRomanister : Ma solo a me Matic sembra il sosia di Michael Keaton? -