Mia, cosa cambierà per le famiglie con il nuovo Reddito di cittadinanza? (Di martedì 7 marzo 2023) Previsti fino a 3 miliardi di risparmi, l’aiuto non potrà superare i 13.200 euro in un anno. Il testo del decreto a fine mese in Consiglio dei ministri Leggi su corriere (Di martedì 7 marzo 2023) Previsti fino a 3 miliardi di risparmi, l’aiuto non potrà superare i 13.200 euro in un anno. Il testo del decreto a fine mese in Consiglio dei ministri

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mannocchia : 'Ho una dacia, un vigneto, un giardino. L’orto. C'è la mia acqua, ci sono i miei pozzi. Lì c’è la mia voglia di pac… - artdielle : Questa è «La storia di un ricercatore che crede di sapere cosa cerca, e di un ricercato che è stato trovato e rinch… - giammarcosicuro : Guardate come reagisce Irina alla mia domanda: “Cosa ti senti di dire ai russi che oggi ti hanno bombardato casa e… - agstwrId : io amo questa mia abitudine che ho di aspettare di uscire la mattina solo per sapere che colori avrà il cielo quel… - NadiaCedrone : RT @NazzarenoMi: Quindi ricapitoliamo bene bene una cosa. Per un Italiano da generazioni e generazioni 375€ al mese e cioè 12,50€ al giorno… -