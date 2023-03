Mia, come cambia il nuovo reddito di cittadinanza per single e famiglie? Requisiti, importi e simulazione: ecco la nuova Misura di Inclusione Attiva (Di martedì 7 marzo 2023) Qualcuno dovrà dirgli addio, qualcun altro lo vedrà modificato (al ribasso). Il vecchio reddito di cittadinanza va in soffitta, sostituito dalla "Misura per l'Inclusione... Leggi su ilmattino (Di martedì 7 marzo 2023) Qualcuno dovrà dirgli addio, qualcun altro lo vedrà modificato (al ribasso). Il vecchiodiva in soffitta, sostituito dalla "per l'...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarcoFattorini : «Mentre gli estoni venivano deportati, come mia madre in Siberia, i russi occupavano l’Estonia cercando di cancella… - CottarelliCPI : Meloni 2 gg fa ha scritto che per le emissioni l’Italia chiede la neutralità tecnologica. Quindi emissioni zero ma… - MarianoGiustino : Il regime in #Iran avvelena le studentesse che rifiutano l'hijab con agenti chimici nervini,come in #Afghanistan e… - xiadrop : @httpsoopeok io non so che ho fatto pwr meritare una persona come te nella mia vita ti fiuro - GuitarDaniele : RT @GuitarDaniele: Come sta la mia christie monteiro ( @MarroneEmma ) ??????? hahahaha -