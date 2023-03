Mia al posto del reddito di cittadinanza, cosa cambia per gli occupabili e quali saranno i nuovi requisiti (Di martedì 7 marzo 2023) La Misura di Inclusione Attiva prenderà il posto del reddito di cittadinanza a partire da settembre 2023. Anche se sul nome forse è già in arrivo il primo ripensamento: potrebbe diventare Gia, ovvero Gestione per l’Inclusione Attiva. Si parte a settembre per le 440 mila famiglie che perderanno il reddito dal primo agosto. Ovvero dopo i sette mesi previsti dal governo Meloni nella Legge di Bilancio per gli occupabili. L’importo dell’assegno cambierà. Sarà pari a 500 euro al mese per i non occupabili. Ovvero le famiglie con figli minori o disabili o con over 60 nel nucleo. Ammonterà invece a 375 euro per gli occupabili. Ovvero single o nuclei senza figli o anziani. La quota per l’affitto, che oggi vale 280 euro, diventerà l’importo massimo ottenibile. Quella cifra ... Leggi su open.online (Di martedì 7 marzo 2023) La Misura di Inclusione Attiva prenderà ildeldia partire da settembre 2023. Anche se sul nome forse è già in arrivo il primo ripensamento: potrebbe diventare Gia, ovvero Gestione per l’Inclusione Attiva. Si parte a settembre per le 440 mila famiglie che perderanno ildal primo agosto. Ovvero dopo i sette mesi previsti dal governo Meloni nella Legge di Bilancio per gli. L’importo dell’assegno cambierà. Sarà pari a 500 euro al mese per i non. Ovvero le famiglie con figli minori o disabili o con over 60 nel nucleo. Ammonterà invece a 375 euro per gli. Ovvero single o nuclei senza figli o anziani. La quota per l’affitto, che oggi vale 280 euro, diventerà l’importo massimo ottenibile. Quella cifra ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Giulia14117031 : RT @Giusy506: Ottobre Marzo Stesso posto Cos'è cambiato? Nulla L'ho sentita da casa mia adesso come allora ?? #donnalisi #gfvip https://t… - youareporacci : RT @Giusy506: Ottobre Marzo Stesso posto Cos'è cambiato? Nulla L'ho sentita da casa mia adesso come allora ?? #donnalisi #gfvip https://t… - maariarosariaaa : RT @Giusy506: Ottobre Marzo Stesso posto Cos'è cambiato? Nulla L'ho sentita da casa mia adesso come allora ?? #donnalisi #gfvip https://t… - RiiaLil : non vi sembra ridicolo scrivere sulla confezione dei cereali: “conservare in un luogo fresco e asciutto” (che poi d… - vito16315656 : RT @vito16315656: @GiorgiaMeloni Fino a questo momento, nella mia dolorosa vicenda anche con questo Governo non è cambiato nulla... si cont… -

La tomba è troppo alta, per mettere i fiori si porta la scala da casa ...alti di una batteria di loculi che dovrebbe trovarsi sul posto. LA DENUNCIA A denunciare la vicenda sui social è la nipote della donna che scrive: 'Da novembre 2022 dopo la morte di mio nonno la mia ... La sindaca impossibile Al loro posto, se le voci che corrono non verranno smentite, saranno candidati due loro assessori/e,... Fossi io il segretario del Pd della mia città almeno una telefonata la farei. Così, per sport. © Volley: Bisonte, un punto contro Novara ... mentre Lavarini risponde con Battistoni in regia, Karakurt opposto, Bosetti e Carcaces in posto ... complimenti a Firenze per come ha lottato su ogni pallone ma anche alla mia squadra, che ha saputo ... ...alti di una batteria di loculi che dovrebbe trovarsi sul. LA DENUNCIA A denunciare la vicenda sui social è la nipote della donna che scrive: 'Da novembre 2022 dopo la morte di mio nonno la...Al loro, se le voci che corrono non verranno smentite, saranno candidati due loro assessori/e,... Fossi io il segretario del Pd dellacittà almeno una telefonata la farei. Così, per sport. ©... mentre Lavarini risponde con Battistoni in regia, Karakurt opposto, Bosetti e Carcaces in... complimenti a Firenze per come ha lottato su ogni pallone ma anche allasquadra, che ha saputo ... Mia al posto del reddito di cittadinanza, cosa cambia per gli ... Open POSTE ITALIANE – In Molise tre donne alla guida dei Centri di distribuzione CAMPOBASSO - In tutta la regione occupazione femminile al 59%: +6% sulla media nazionale, con tre donne alla guida dei Centri di distribuzione ... CAMPOBASSO - In tutta la regione occupazione femminile al 59%: +6% sulla media nazionale, con tre donne alla guida dei Centri di distribuzione ...