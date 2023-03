«Mi sono sposata a 12 anni. Sono scappata, tornando dai miei genitori. Ma mio padre e mia madre mi hanno picchiato e mi hanno detto che dovevo tornare, questa è la regola». La storia di Samiun, raccolta da ActionAid, racconta una piaga aperta: quella dei matrimoni combinati e delle spose bambine. Un fenomeno globale che interessa anche il nostro Paese: sono infatti circa 2000 le ragazzine che rischiano le nozze forzate ogni anno. Spesso d'estate, durante le "vacanze" nel Paese di origine (Di martedì 7 marzo 2023) La pratica dei matrimoni precoci e forzati è ancora molto diffusa nel mondo. Conseguenza delle disuguaglianze e delle discriminazioni di genere, il fenomeno delle spose bambine si combina Spesso anche con la povertà estrema. In totale sono 650 milioni in tutto il mondo le donne che hanno dovuto sposarsi prima dei 18 anni. ogni anno 12 milioni di bambine e adolescenti rischiano di subire un matrimonio forzato e precoce. ... Leggi su iodonna (Di martedì 7 marzo 2023) La pratica deiprecoci e forzati è ancora molto diffusa nel mondo. Conseguenzadisuguaglianze ediscriminazioni di genere, ilsi combinacon la povertà estrema. In totale650 milioni in tutto il mondo le donne chedovuto sposarsi prima dei 1812 milioni die adolescentidi subire uno forzato e precoce. ...

