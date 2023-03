Meteo, tempo variabile con nuvole e venti forti. Le previsioni di mercoledì 8 marzo (Di martedì 7 marzo 2023) Continua la settimana di tempo molto variabile, con venti anche forti, nuvole e qualche precipitazione. Secondo gli esperti, mercoledì 8 marzo in quasi tutta Italia sarà una giornata con cieli da poco a parzialmente nuvolosi, a tratti anche coperti. venti moderati o localmente forti di Libeccio. Sono attese spruzzate di neve sui confini alpini e qualche pioggia su Toscana, Umbria, Lazio e Campania. Sulle altre regioni, invece, il tempo dovrebbe essere più asciutto. Le temperature non subiranno sostanziali variazioni (LE previsioni Meteo). Leggi su tg24.sky (Di martedì 7 marzo 2023) Continua la settimana dimolto, conanchee qualche precipitazione. Secondo gli esperti,in quasi tutta Italia sarà una giornata con cieli da poco a parzialmente nuvolosi, a tratti anche coperti.moderati o localmentedi Libeccio. Sono attese spruzzate di neve sui confini alpini e qualche pioggia su Toscana, Umbria, Lazio e Campania. Sulle altre regioni, invece, ildovrebbe essere più asciutto. Le temperature non subiranno sostanziali variazioni (LE).

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SkyTG24 : #Meteo, tempo variabile con nuvole e venti forti. Le previsioni di mercoledì 8 marzo - antiloro2 : RT @elenasantori902: Aveva affermato 'non dovete partire con le condizioni meteo pessime'... oggi alla Camera 'i superstiti hanno detto che… - 60_cla : RT @elenasantori902: Aveva affermato 'non dovete partire con le condizioni meteo pessime'... oggi alla Camera 'i superstiti hanno detto che… - RosarioCimino11 : RT @elenasantori902: Aveva affermato 'non dovete partire con le condizioni meteo pessime'... oggi alla Camera 'i superstiti hanno detto che… - CentroMeteoITA : #Meteo #Palermo - Spiccata variabilità in città, ma con tempo che si manterrà stabile: ecco le previsioni -