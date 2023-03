Meteo Roma del 07-03-2023 ore 06:10 (Di martedì 7 marzo 2023) Meteo venerdì trovate l’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di oggi al nord al mattino ce li coperti e deboli precipitazioni sulle regioni al Nord Est nevose Oltre agli 800-1000 metri al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con precipitazioni sui medesimi settori in serata residui fenomeni su Friuli dagli 800 m variabilità asciutto altrove al centro al mattino nuvolosità irregolare su tutti i settori deboli precipitazioni sulla Toscana settentrionale al pomeriggio precipitazioni sparse su Toscana Umbria e Lazio con neve in Appennino 1300 m in serata tempo piaciuto e conservi regolarmente coperti su tutti i settori qualche apertura sulle coste adriatiche al sud Al mattino precipitazioni sui versanti tirrenici sulla Sardegna sul sul Molise Puglia al pomeriggio pioggia e tra Campania e Calabria isole maggiori variabile altrove in serata si ... Leggi su romadailynews (Di martedì 7 marzo 2023)venerdì trovate l’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di oggi al nord al mattino ce li coperti e deboli precipitazioni sulle regioni al Nord Est nevose Oltre agli 800-1000 metri al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con precipitazioni sui medesimi settori in serata residui fenomeni su Friuli dagli 800 m variabilità asciutto altrove al centro al mattino nuvolosità irregolare su tutti i settori deboli precipitazioni sulla Toscana settentrionale al pomeriggio precipitazioni sparse su Toscana Umbria e Lazio con neve in Appennino 1300 m in serata tempo piaciuto e conservi regolarmente coperti su tutti i settori qualche apertura sulle coste adriatiche al sud Al mattino precipitazioni sui versanti tirrenici sulla Sardegna sul sul Molise Puglia al pomeriggio pioggia e tra Campania e Calabria isole maggiori variabile altrove in serata si ...

