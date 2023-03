Meteo martedì | nubi e schiarite sul litorale | con venti forti e mareggiate I dettagli

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 7 marzo 2023) PrevisioniItalia SITUAZIONE. Mentre sull’Europa centro settentrionale è in atto una notevole irruzione invernale tardiva che entro metà settimana porterà neve e gelo su diverse nazioni, il Mediterraneo si mantiene neutrale con una circolazione decisamente meno attiva. C’è una piccola circolazione ciclonica tra la Sardegna e le coste algerine che si sposta verso l’Italia mentre un minimo di bassa pressione fittizio sta per formarsi sottovento alle Alpi per l’azione delle correnti fredde che scorrono sulla Francia. Entrambe le situazioni non porteranno a un grande cambiamento del tempo per noi, tuttavia riusciranno a formare un paio di perturbazioni. La prima, molto debole, si annuncerà in giornata con una nuvolosità che si addosserà alle regioni tirreniche e parte del Nord ma i fenomeni ad essa associati saranno poco significativi. Solo tra le Isole Maggiori e il ...