Messinese | bimba di 3 anni azzannata da un pitbull | è grave

(Di martedì 7 marzo 2023) È ricoverata in prognosi riservata al reparto di terapia intensiva Neonatale del Policlinico di Messina la bambina di treda un. La piccola nella notte è stata sottoposta a un delicato intervento nel reparto di chirurgia plastica e adesso è monitorata costantemente dai medici. Le sue condizioni sono stabili ma restano gravi i medici non hanno sciolto la prognosi. Sotto choc i genitori. La bambina, originaria di Rodì Milici, centro del, è arrivata al Policlinico nella tarda serata di ieri trasportata in elisoccorso e sottoposta all’intervento chirurgico per i driportati alla testa. Secondo quanto ricostruito finora la bambina sarebbe statadaldi un parente. Sull’episodio sono in corso accertamenti coordinanti ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Radiopescara : Una bimba di 3 anni è stata azzannata da un pitbull nel Messinese - sulsitodisimone : Una bimba di 3 anni è stata azzannata da un pitbull nel Messinese - LiveSicilia : Bimba azzannata dal pitbull di famiglia nel Messinese -

La bambina, originaria di Rodì Milici, centro del, è arrivata al Policlinico nella tarda serata di ieri trasportata in elisoccorso e sottoposta all'intervento chirurgico per i danni ...La, ricoverata in terapia intensiva pediatrica in prognosi riservata, è stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico svolto da un' equipe composta da neurochirurgo, otorino e oculista. ...Un pitbull ha azzannato una bambina di tre anni. È accaduto ieri sera, a Rodì Milici, nel. La piccola è stata subito soccorsa e trasportata in elisoccorso, in codice rosso, al ... Laè ...

Una bimba di 3 anni è stata azzannata da un pitbull nel Messinese AGI - Agenzia Italia

La polizia indaga su quanto accaduto ieri sera a Rodì Milici, in provincia di Messina: una bambina di tre anni è finita in ospedale ...La piccola nella notte è stata sottoposta a un delicato intervento e adesso è monitorata costantemente dai medici. Sotto choc i genitori ...