Messina Denaro, indagine su ventidue sospettati. Così è stato trovato il "paziente Bonafede" (Di martedì 7 marzo 2023) Il primo rapporto sulla cattura svela i retroscena dell'inchiesta: dopo la scoperta del pizzino con il diario medico del boss il Ros ha cercato nella banca dati dei ricoveri gestita dal ministero della Sanità. E nel giro di pochi giorni il cerchio si è ristretto

