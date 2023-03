Messina Denaro, i retroscena dell’arresto: dal blitz fallito (col carabiniere travestito da medico) al pizzino nascosto dalla sorella (Di martedì 7 marzo 2023) Rosalia Messina Denaro stira, cucina, sistema. Una normale attività da casalinga se non fosse che a un certo punto interrompe tutto, si piega e armeggia con una sedia. Fa qualcosa col piede di quella sedia: gli uomini del Ros, che la osservano dalle telecamere piazzate nella sua abitazione, s’insospettiscono. Decidono quindi di entrare e controllare. È il 6 dicembre, i militari si concentrano sulla sedia, tolgono il tappo che chiude il tubolare del piede e lì dentro, arrotolato, travano il pizzino dove la sorella di Matteo Messina Denaro ha annotato date e patologie. Sembra una cartella clinica scritta a mano. È il pizzino che permetterà agli agenti del Ros di svolgere le indagini finali che metteranno fine a trent’anni di latitanza del boss delle stragi. Un arresto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 7 marzo 2023) Rosaliastira, cucina, sistema. Una normale attività da casalinga se non fosse che a un certo punto interrompe tutto, si piega e armeggia con una sedia. Fa qualcosa col piede di quella sedia: gli uomini del Ros, che la osservano dalle telecamere piazzate nella sua abitazione, s’insospettiscono. Decidono quindi di entrare e controllare. È il 6 dicembre, i militari si concentrano sulla sedia, tolgono il tappo che chiude il tubolare del piede e lì dentro, arrotolato, travano ildove ladi Matteoha annotato date e patologie. Sembra una cartella clinica scritta a mano. È ilche permetterà agli agenti del Ros di svolgere le indagini finali che metteranno fine a trent’anni di latitanza del boss delle stragi. Un arresto ...

